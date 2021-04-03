Ранее мы рассказывали, что пьяный водитель под Винницей насмерть сбил двух маленьких братьев, которые ехали на велосипедах по обочине.
Трагедия произошла 30 марта в селе Росоша Липовецкого района Винницкой области.
За рулем автомобиля находился 20-летний парень, навстречу которому ехали дети 6 и 7 лет. От удара их велосипеды разорвало на части.
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Также Politeka писала, что трагедия произошла под Винницей: жизни детей оборвались под колесами пьяного водителя, кадры ДТП.