Меленькая украинка попала в реанимацию из-за аварии, виновником которой стал ее отец

Как передает Politeka.net , подробности происшествия рассказали на Facebook-страничке департамента гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Страшное ДТП произошло 2 марта во Львове.

"Житель с. Каменное Львовского района 1985 года рождения, управляя автомобилем "Субару Форестер не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Джета" под управлением водителя 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате столкновения 7-летняя дочь водителя "субару" попала в больницу с многочисленными травмами.

С сотрясением головного мозга, раны лица была госпитализирована в реанимационное отделение МДКЛ", - сказано в сообщении.