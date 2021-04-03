Меленькая украинка попала в реанимацию из-за аварии, виновником которой стал ее отец
Как передает Politeka.net, подробности происшествия рассказали на Facebook-страничке департамента гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Страшное ДТП произошло 2 марта во Львове.
"Житель с. Каменное Львовского района 1985 года рождения, управляя автомобилем "Субару Форестер не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Джета" под управлением водителя 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате столкновения 7-летняя дочь водителя "субару" попала в больницу с многочисленными травмами.
С сотрясением головного мозга, раны лица была госпитализирована в реанимационное отделение МДКЛ", - сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что пьяный водитель под Винницей насмерть сбил двух маленьких братьев, которые ехали на велосипедах по обочине.

Трагедия произошла 30 марта в селе Росоша Липовецкого района Винницкой области.

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За рулем автомобиля находился 20-летний парень, навстречу которому ехали дети 6 и 7 лет. От удара их велосипеды разорвало на части.

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Напомним, пьяный на полном ходу протаранил маршрутку в Киеве: детали и кадры последствий ДТП.

Как сообщала Politeka, страшная авария всколыхнула Харьков, есть жертвы: "грузовик влетел на полном ходу", фото.

Также Politeka писала, что трагедия произошла под Винницей: жизни детей оборвались под колесами пьяного водителя, кадры ДТП.