В Ивано-Франковской области женщина решила избавиться от собственного новорожденного ребенка, подбросив его под дверь соседке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковщины.
По данным правоохранителей, ребенка, замотанного в одеяло, нашла жительница села Томашовцы Калушского района возле собственного дома, на лестнице. Женщина немедленно вызвала медиков и полицию.
Врачи доставили новорожденного мальчика в медицинское учреждение, однако, к сожалению, по дороге в больницу ребенок умер.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Растрепанная Джоли без капли косметики удивила реальной внешностью: "Эти пухлые губки..."
Пасха-2021: сколько выходных ждет украинцев в этом году
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
Для установления причины смерти младенца, тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Полицейским удалось разыскать мать младенца. Ею оказалась 39-летняя местная жительница, следователи доставили ее в отдел полиции и опрашивают.
Как сообщили местные СМИ, 39-летняя роженица скрывала беременность, родив младенца без врачебной помощи. По словам начальника Калушского отдела полиции Андрея Кушика, женщина объяснила свой поступок тем, что уже воспитывала троих детей и не желала рожать четвертого.
Сейчас женщине назначена судебно-медицинская экспертиза, а также вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. За содеянное женщине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео.
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей"