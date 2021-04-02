В Ивано-Франковской области женщина решила избавиться от собственного новорожденного ребенка, подбросив его под дверь соседке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковщины.

По данным правоохранителей, ребенка, замотанного в одеяло, нашла жительница села Томашовцы Калушского района возле собственного дома, на лестнице. Женщина немедленно вызвала медиков и полицию.

Врачи доставили новорожденного мальчика в медицинское учреждение, однако, к сожалению, по дороге в больницу ребенок умер.

Для установления причины смерти младенца, тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Полицейским удалось разыскать мать младенца. Ею оказалась 39-летняя местная жительница, следователи доставили ее в отдел полиции и опрашивают.

Как сообщили местные СМИ, 39-летняя роженица скрывала беременность, родив младенца без врачебной помощи. По словам начальника Калушского отдела полиции Андрея Кушика, женщина объяснила свой поступок тем, что уже воспитывала троих детей и не желала рожать четвертого.

Сейчас женщине назначена судебно-медицинская экспертиза, а также вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. За содеянное женщине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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