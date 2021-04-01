В Черниговской области женщина в состоянии алкогольного опьянения с ножом бросилась на своего 10-летнего сына

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговщины.

Так, в поселке Серебряное на Черниговщине в среду, 31 марта, нетрезвая женщина набросилась с ножом на своего 10-летнего сына из-за того, что мальчик якобы мешал ей употреблять алкоголь.

По данным правоохранителей, мать догнала ребенка в соседней комнате и нанесла удар в область левого виска. Ребенку удалось сбежать к соседке, которая и вызвала на место происшествия полицию.

Медики госпитализировали мальчика с порезом головы. Его старшего брата также временно забрали в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, а с пострадавшим ребенком работают психологи и ювенальные полицейские.

Отмечается, что детей временно изъяли из семьи.

"Досудебное расследование дела продолжается, следствию уже удалось выяснить, что накануне инцидента женщина употребляла алкоголь, а после, когда ее сожитель ушел на работу, решила продолжить выпивать. Сын ей мешал, из-за чего мать напала на собственного ребенка", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 - умышленное легкое телесное повреждение, и по ч. 1 ст. 129 УК Украины - угроза убийством. По первой статье предусматривается наказание в виде штрафа или исправительных работ, а по второй - арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

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