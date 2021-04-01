В Днепре спасают украинцев, которые находятся в тяжелейшем состоянии из-за коронавируса

Как передает Politeka.net, об этом сообщил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей страничке Facebook.

По словам медика, реанимационное отделение медучреждения перегружено, а больные и сотрудники больницы находятся на грани.

Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит. Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки медсестры падают в обморок от перегрева", - поделился медик.

Также он рассказал об особо "тяжелых" пациентах, которые сейчас находятся в больнице.