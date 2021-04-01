В Днепре спасают украинцев, которые находятся в тяжелейшем состоянии из-за коронавируса

Как передает Politeka.net, об этом сообщил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей страничке Facebook.

По словам медика, реанимационное отделение медучреждения перегружено, а больные и сотрудники больницы находятся на грани.

Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит. Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки медсестры падают в обморок от перегрева", - поделился медик.

Также он рассказал об особо "тяжелых" пациентах, которые сейчас находятся в больнице.
"Женщина, которой провели кесарево. Легкие поражены больше чем на 90%. Крайне тяжелая. Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу. Почки не фильтруют мочу. Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой", - рассказал Риженко, отметив, что рядом с ней лежит мужчина со 100% поражением легких, которого только удалось стабилизировать.

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Напомним, за прошедшие сутки 31 марта болезнь была подтверждена у 17 569 украинцев.

Глава Минздрава сообщил, что среди новых зараженных 813 детей и 486 медработников.

Также неутешительная статистика и в смертности от вируса. В Украине второй день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса: за прошедшие сутки болезнь забрала жизни 421 украинца.

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