В Днепре спасают украинцев, которые находятся в тяжелейшем состоянии из-за коронавируса
Как передает Politeka.net, об этом сообщил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей страничке Facebook.
По словам медика, реанимационное отделение медучреждения перегружено, а больные и сотрудники больницы находятся на грани.
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Глава Минздрава сообщил, что среди новых зараженных 813 детей и 486 медработников.
Также неутешительная статистика и в смертности от вируса. В Украине второй день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса: за прошедшие сутки болезнь забрала жизни 421 украинца.
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