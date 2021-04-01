В Днепропетровской области жестоко убили подростка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, в Павлограде компания подростков решила прогуляться по территории заброшенного дома. Там они увидели наркомана, который начал приставать к девушкам. 16-летний парень по имени Даниил вступился за них, за что в ответ получил два ножевых ранения в грудь. Скорая ехала на место происшествия 15 минут, однако по прибытию медики уже ничем не могли помочь - парень умер.

В пресс-службе полиции Днепропетровщины рассказали, что преступление произошло во вторник, 30 марта, около 18.45, на ул. Заводской. Во время обслуживания вызова "домашнее насилие" к полицейским подбежал несовершеннолетний и сообщил, что у его товарища ножевое ранение. Также парень указал на причастного к преступлению. 42-летнего мужчину сразу же задержали.

По данным правоохранителей, между 16-летним парнем и мужчиной возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы.

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