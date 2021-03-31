Парень убитой 19-летней студентки из Днепропетровщины устроил жестокую расправу над любимой из-за ревности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Так, руководитель Львовского районного управления полиции Павел Гарасим рассказал, что задержанный парень 19-летней львовской студентки Дарьи Косенок из Днепропетровщины признался в ее убийстве и заявил, что на преступление его якобы толкнула ревность.

"Так, как мы с ним общались, это на почве ревности, на бытовой почве возник такой конфликт. Дальше ему уже трудно объяснить свои действия", - рассказал Гарасим.

По данным местных журналистов, ссылающихся на собственные источники в полиции, подозреваемого задержали в одном из хостелов Сходнице, где он скрывался. Сначала парень бежал из Львова в Дрогобыч, а оттуда - в Сходницу. По словам задержанного, он приревновал свою возлюбленную и поэтому напал на нее с ножом.

Также известно, что парень не жил во Львове постоянно, а приезжал лишь время от времени, чтобы встретиться со своей девушкой.

Несколько недель назад, по информации журналистов, пара поссорились, и парень забрал у девушки телефон. Она сообщила об этом в полицию, однако уже через несколько дней забрала заявление, отметив, что не имеет претензий к парню.

Дарья встречалась с подозреваемым около двух лет. Накануне убийства они арендовали квартиру на сутки, а затем продлили аренду еще на день.

По данным полиции, перед трагедией парень и девушка не употребляли алкогольных напитков. Тело Дарьи нашли в одной из комнат с девятью ножевыми ранениями грудной клетки.

"Бойфренд 19-летней Дарьи, зная, что на входе в дом есть камера, убегал через окно... В настоящее время неработающий, занимался программированием", - рассказал Павел Гарасим.

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