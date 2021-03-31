Под Черкассами отец и сын совершили двойное самоубийство

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла во вторник, 30 марта, в селе Ташлык Ротмистровской ОТГ. Около 15.00 полицейские и водолазы доставали из воды погибших отца и сына, жителей Смелы. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

За день до этого женщина заявила об исчезновении своего мужа и сына. По ее словам, в воскресенье, 28 марта, ее 58-летний муж и 34-летний сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115 в Ватутино Звенигородского района, а вечером в тот день связи с ними уже не было. Женщина подозревала страшное, потому что получила от мужа "прощальное" сообщение.

Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия, обследовали лесные насаждения, отрабатывали соседние населенные пункты, проверяли места возможного пребывания мужчин, и во вторник "вышли" на след протекторов шин авто, которые заканчивались на обрыве карьера, и которые были аналогичными тому авто, на котором передвигались отец с сыном.

Водолазы обследовали дно карьера и на глубине около 20 метров обнаружили автомобиль ВАЗ-2115, в котором были тела разыскиваемых мужчин. Авто подняли на поверхность с помощью автокрана.

"Предварительно известно, что отец и сын совершили самоубийство. Причину поступка пока выясняют следователи", - говорится в сообщении.

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