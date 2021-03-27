Жительница Донецка, у которой два сына воюют против ВСУ, пожаловалась на отсутствие украинской пенсии

Видео опубликовал в Twitter блогер Сергей Наумович (ролик можно посмотреть в конце новости).

Дончанка в видео рассказала о двух сыновьях, воюющих против Украины в рядах гибридной армии РФ. И тут же она пожаловалась, что Украина не платит ей пенсию.

"Я вот с Украины с 14-го года не получаю ни копейки! У меня два сына служат в "дэнээре". Нервная система у них какая? Они видели сколько крови, сколько горя, сколько смертей", - пожаловалась женщина.

Украинцы ей резко ответили: "А за что Украина должна платить этой старой с**е? А то, что ее сыновья воюют с Украиной?", " Может её детям стоит прекратитить убивать, чтобы смерти не видеть?", " К сожалению большинство оставшегося там населения также думают", " За то, что родила и воспитала двух убийц, хочет бонусы получать?", - пишут украинці в комментариях.

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, 26 марта украинские позиции в районе поселка Шумы враг накрыл минометным огнем.

В результате обстрела погибло четверо украинских военнослужащих.

Одним из них оказался подполковник Коваль Сергей, который был в АТО с 2014 года.

"Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования к командиру отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

За плечами опытного командира множество миротворческих операций и наград.

Украинцы также выразили соболезнования родным и близким героя.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил горестную весть.

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