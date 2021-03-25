Пассажиров из Египта не выпускают из аэропорта
Об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков Now".
Социальное дистанцирование не соблюдается - все ради регистрации на принудительную самоизоляцию в через приложение на смартфоне.
"Украинцы, которые не сдали тест, должны пройти принудительную 14-дневную самоизоляцию через приложение "Дома".
Чтобы завершить ее досрочно, можно сделать ПЦР-тест в аккредитованных учреждениях: после получения отрицательного результата ограничение будет снято. Детям до 12 лет проходить самоизоляцию НЕ нужно ", - сообщают в пресс-службе аэропорта.
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Коллапс в аэропорту случился из-за того, что отменили разделение, благодаря которому ранее самоизоляция была необходима только для тех пассажиров, которые возвращались из стран "красной" зоны.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возможно введение нового локдауна по всей Украине.
Он заявил, ужесточение карантинных мер зависит от того, ухудшится ли ситуация с коронавирусом в ближайшее время.
Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".
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