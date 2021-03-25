В Украину отправили первую партию китайской вакцины от коронавируса

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии.

Первая партия 1,915 млн доз препарата CoronaVac уже скоро будет в стране.

"25 марта в Украину была отправлена первая партия из заказанных 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac компании Sinovac Biotech", – сообщили на сайте посольства.

Также известно, что указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрирована Минздравом Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность.

Она широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде , Малайзии и т. д.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возможно введение нового локдауна по всей Украине.

Он заявил, ужесточение карантинных мер зависит от того, ухудшится ли ситуация с коронавирусом в ближайшее время.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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