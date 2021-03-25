Синоптик рассказала, где и когда в Украине может потеплеть до +20

Об этом на телеканале "Украина 24" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

На вопрос, можно ли ожидать весенней погоды в ближайшие дни в Украине, синоптик ответила:

"Ну, да, еще прохладно. Скажем, весна у нас прохладная в этом году. Вероятность 50-60%, максимум 70%, что уже к следующим выходным у нас будет +15 градусов, а есть расчеты, что на западе страны будет +20 градусов ", - сообщила синоптик.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возможно введение нового локдауна по всей Украине.

Он заявил, ужесточение карантинных мер зависит от того, ухудшится ли ситуация с коронавирусом в ближайшее время.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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