Украинка восемь лет разыскивает пропавшую дочь

Об этом сообщают в Стрыйском отдела полиции.

Так, на Львовщине продолжаются поиски без вести пропавшей Савчук Надежды Сергеевны, 22.02.1995 года рождения.

Девушка 13 апреля 2013 года около 20:30 вышла из дома по адресу город Стрый, улица Галицкая, 11а и не вернулась.

Особые приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные, рыжие, глаза карие. На момент исчезновения девушка была одета в белую кофту, зеленую жилетку, темные брюки и черные туфли.

Ранее мы писали в девушка полностью разделась на глазах десятков людей и легла на пешеходном переходе.

Молодая девушка, скинув с себя одежду, вышла на пешеходный переход в центре Мукачева у костела Святого Мартина и начала кричать "Миллионерам можно – все!", затем легла на пешеходном переходе перед остановившейся машиной.

Девушка оказалась жительницей села Колодное, что на Тячевщине. Отмечается, что полиция связалась с матерью обнаженной девушки, однако та сообщила, что дочь уже пятый день ночует на вокзале и посоветовала ей сброситься с моста.

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