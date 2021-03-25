Девушка полностью разделась на глазах десятков людей и легла на пешеходном переходе
Молодая девушка, скинув с себя одежду, вышла на пешеходный переход в центре Мукачева у костела Святого Мартина и начала кричать "Миллионерам можно – все!", затем легла на пешеходном переходе перед остановившейся машиной.
Девушка оказалась жительницей села Колодное, что на Тячевщине. Отмечается, что полиция связалась с матерью обнаженной девушки, однако та сообщила, что дочь уже пятый день ночует на вокзале и посоветовала ей сброситься с моста, передают "Слухи Иршавы".
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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления ГСЧС области.
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