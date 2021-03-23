Мужчина ударил ребенка на детской площадке

Об этом сообщил в Facebook один из местных пабликов Днепра , передает "РБК".

Дети играли на детской площадке и у них возник конфликт- один из мальчиков начал задираться к другому и толкнул качели, на которых он сидел, тот бросил в него песком. Первый мальчик повалил другого на землю и пошел дальше играть.

Разгневанный отец ребенка избил мальчика, который начал задирать его сына.

"Ребенок находится в состоянии шока, все лицо было в крови. Разбитый нос, губы, ушиб на щеке и на голове, так как он ударил его головой о бетонное ограждение. Ребенка увезли на скорой в больницу", — сообщили очевидцы.

Свидетели избиения ребенка вызвали полицию. Видео можно посмотреть здесь.

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Трагедия произошла поздно вечером 21 марта, неподалеку авторынка на улице Зеленой.

Крышка отскочила от колес автомобиля ГСЧС и влетела в авто, которое ехало позади.

В автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади.

Крышка люка пробила лобовое стекло транспортного средства и убила ребенка на месте.

Медики не смогли помочь ребенку. Одним из участников аварии был сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, теперь расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

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