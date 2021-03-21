На Донбассе снайперская пуля забрала жизнь 28-летнего военнослужащего

Как сообщает " Суспільне ", Кириллл Быковский из Кропивницкого погиб в результате вражеского обстрела боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе в субботу, 20 марта.

Известно, что военный получил огнестрельное ранение в левое плечо, которое оказалось смертельным.

Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось.

Как сообщил глава областной администрации Андрей Назаренко, погибшему было всего 28 лет, у него остались мама и сестры. В понедельник, 22 марта, сделают вскрытие, после чего бойца привезут на родину,

Отмечается, что прощание с Героем запланировано на вторник, 23 марта. Точное время сообщат дополнительно.

До этого мы сообщали, что 19 марта вблизи села Водяное погиб командир отделения воинской части А280.

Младший сержант Андрей Грабарь погиб в результате обстрела наших позиций минометами 120 калибра и гранатометами различных систем.

Бойцу было всего 24 года.





"Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович памяти украинского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина теряет защитников на Донбассе, с фронта поступают горестные вести: "Гибнут лучшие"

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