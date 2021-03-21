На Донбассе снайперская пуля забрала жизнь 28-летнего военнослужащего
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Известно, что военный получил огнестрельное ранение в левое плечо, которое оказалось смертельным.
Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось.
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Как сообщил глава областной администрации Андрей Назаренко, погибшему было всего 28 лет, у него остались мама и сестры. В понедельник, 22 марта, сделают вскрытие, после чего бойца привезут на родину,
Отмечается, что прощание с Героем запланировано на вторник, 23 марта. Точное время сообщат дополнительно.
До этого мы сообщали, что 19 марта вблизи села Водяное погиб командир отделения воинской части А280.
Напомним, что Украина теряет защитников на Донбассе, с фронта поступают горестные вести: "Гибнут лучшие"
Как сообщала Politeka, молодой боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
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