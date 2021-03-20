Украина потеряла защитника на Донбассе

Как передает Politeka.net, трагические новости сообщили на Facebook-страничке Оперативно-тактической группировки "Восток".



Все произошло 19 марта. В результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий.

Боец получил ранение, не совместимое с жизнью, вблизи Водяного Донецкой области.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ открыли огонь в ответ.

В комментариях под постом украинцы выразили слова сочувствия родственникам погибшего.

"Герои не умирают, Слава Украине", "Вечная и светлая память защитнику Украины. Царство Небесное герою. Искренние соболезнования родным", "Вечная память Герою. Искренние соболезнования родным. Аминь. "Гибнут лучшие, которые любят свою страну и отдают свою жизнь. Может им надо возвращаться, чтобы здесь в Верховном Совете навести порядок, разбить ту всю мразь. И тогда наступит мир и покой", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что 18 марта на фронте также оборвалась жизнь украинца.

Он получил пулевое ранение. Медицинская помощь была оказана оперативно, но спасти военного не удалось.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил горестную весть.

Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "Пожертвовал своей жизнью...".

Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".



