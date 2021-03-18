Мужчина ударил медсестру в больнице

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вый Днепр".

В больнице пгт Солоное Днепропетровской области агрессивный молодой человек оскорблял дежурных врачей и работника скорой, а потом устроил дебош.

"Он же хотел поехать с другом, ему отказали. Поэтому приехал в больницу своим ходом и устроил там дебош", - говорится сообщении.

Полное видео можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, в горсовете Харькова рассказали, закроют ли метро из-за карантинных ограничений в ближайшее время.

Так, известно, что из-за высокой заболеваемости коронавирусом, в некоторых городах Украины ужесточают карантин и вводят локдаун.

"То ограничение метрополитена, которое было сделано в свое время (весной 2020 года - ИФ), я считаю, было сделано неправильно. Второго такого нельзя делать. В любом мегаполисе мира метрополитен закрывается последним, а ни в коем случае не первым", - заявил секреталь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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