Спустя почти месяц поисков пропавшую украинку нашли мертвой
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев оперативный".
72-летняя Наталья Васильевна Игнатьева пропала еще 20-22 февраля. Женщина вышла из своего дома в Печерском районе Киева и не вернулась.
При себе пропавшая имела темно-коричневую сумочку и была одета в короткое меховое пальто рыжего цвета и черные кроссовки.
18 марта женщину нашли мертвой и ее поиски прекратились.
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Об этом сообщили на сайте ТНПУ.
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