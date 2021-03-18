Спустя почти месяц поисков пропавшую украинку нашли мертвой

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев оперативный".

72-летняя Наталья Васильевна Игнатьева пропала еще 20-22 февраля. Женщина вышла из своего дома в Печерском районе Киева и не вернулась.

При себе пропавшая имела темно-коричневую сумочку и была одета в короткое меховое пальто рыжего цвета и черные кроссовки.

18 марта женщину нашли мертвой и ее поиски прекратились.

Ранее мы писали, что в Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний. украинец

Об этом сообщили на сайте ТНПУ.

Парень с друзьями поехал на отдых в Египет - вечером он заснул, а на утро так и не проснулся - утром друзья нашли Антона мертвым.

На данный момент пока неизвестны причины смерти парня - 17 марта решался вопрос о транспортировке погибшего в Украину.