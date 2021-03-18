В Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний украинец

Об этом сообщили на сайте ТНПУ.

Парень с друзьями поехал на отдых в Египет - вечером он заснул, а на утро так и не проснулся - утром друзья нашли Антона мертвым.

На данный момент пока неизвестны причины смерти парня - 17 марта решался вопрос о транспортировке погибшего в Украину.

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8 марта пропал Владимир Сорокин из Чугуевского района. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

70-летний житель села Зарожное ушел от друзей в направлении дома, но не вернулся. Мужчина был одет в серую куртку с капюшоном, брюки цвета хаки и черную шапку, обут в черные зимние резиновые калоши.

15 марта, появилась информация от волонтеров, что, к сожалению, мужчину нашли мертвым.