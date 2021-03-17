Украинцы попрощались с 30-летним воином ВСУ Александром Пекуром, которого на Донбассе убил вражеский снайпер

Прощание с воином прошло в селе Гуровщина Киевской области.

"Трудно, невозможно смириться с тем, когда такие молодые уходят так рано. Мы прощаемся с Александром Пекуром и благодарим его за все, что он успел сделать. Он навсегда останется в рядах "Небесного войска" и в наших сердцах. Низко кланяюсь матери – Тамаре Михайловне Пекур и бабушке Надежде Федоровне, которые воспитали Героя", – написал глава Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевщины Николай Ляшенко.

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8 марта пропал Владимир Сорокин из Чугуевского района. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

70-летний житель села Зарожное ушел от друзей в направлении дома, но не вернулся. Мужчина был одет в серую куртку с капюшоном, брюки цвета хаки и черную шапку, обут в черные зимние резиновые калоши.

15 марта, появилась информация от волонтеров, что, к сожалению, мужчину нашли мертвым.