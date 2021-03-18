Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. Признался в преступлении

Об этом 18 марта сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook. Он отметил, что ДНК-экспертиза показала, что мужчина причастен к преступлению.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", – написал он.

Глава Нацполиции также сообщил, что кто-то пытается повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.

Подозреваемый остается под стражей. На данный момент полиция собирает и оформляет доказательную базу.

Напомним, Маша пропала 7 марта, отпросившись вечером у мамы погулять на улице. Когда дочь не вернулась, женщина подняла на уши все село и полицию, в этот же день начались масштабные поиски ребенка.

Труп девочки обнаружили 11 марта в сарае. Она была завернута в полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.

В полиции заявили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.

Полиция задержала подозреваемого 14 марта. когда полицейские пришли в дом предполагаемого преступника, тот лежал с порезанными венами. Мужчину спасли, чтобы он мог предстать перед судом.

По словам односельчан, мужчина уже совершал подобное преступление прямо в этом селе.

Напомним, подозреваемый в трагедии с Машей Борисовой держал в страхе село и пугал детей.

Как сообщала Politeka, всплыли новые детали расправы над Машей Борисовой.

Также Politeka писала, что полиция показала фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой: "Проведены генетические экспертизы"