Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой держал в страхе село и показывал детям гениталии

Об этом рассказали соседи задержанного, передает телеканал "Украина 24".

Подозреваемый Николай жил один, по соседству с убитой Машей, и дружил с ее отцом.

Когда мужчина выпивал спиртное его боялось все село, поскольку знали, что у Николая три судимости за хулиганство и избиение людей.

"Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои", - рассказала местная жительница Александра.

По словам соседки Натальи, над ее детьми мужчина издевался.

"Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывал гениталии. Полиция ко мне приехала, его забрали, но через час его отпустили. Как нам сказала полиция – ну не было же тяжких телесных повреждений", – рассказала Наталья.

По словам односельчан, мужчина был неадекватным, но такого исхода они не могли предположить.

Напомним, Маша пропала 7 марта, отпросившись вечером у мамы погулять на улице. Когда дочь не вернулась, женщина подняла на уши все село и полицию, в этот же день начались масштабные поиски ребенка.

Труп девочки обнаружили 11 марта в сарае. Она была завернута в полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.

В полиции заявили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.

Напомним, 7-летнюю Машу Борисову похоронили в родном селе, трагические кадры: "Останавливались возле мест, где она..."

Как сообщала Politeka, на Одесчине мужчина надругался над школьницей, подробности.

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