Украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, огорошила деталями своей бурной студенческой молодости

Так, 28-летняя звезда приняла участие в YouTube-шоу «Блеф», передает "СтарХит".

Как известно, артистка любит эпатировать публику вызывающими нарядами из латекса или неожиданными выходками, которыми, как правило вгоняет в краску. Но то, что она рассказала во время шоу, и вовсе повергло в шок.

Несмотря на амплуа взбалмошной девицы, Анна может похвастаться серьезным образованием. Она получила два диплома по специальностям «радиофизика и электроника», а также «специалист в сфере интеллектуальной собственности». Но, как выяснилось, MARUV не всегда была честной с преподавателями.

«Мне нужно было, чтобы меня допустили к сдаче диплома. И я прикидывалась беременной. Сидела, корячилась и еще ляпнула, что у меня пятый месяц. А я как раз похудела хорошо. Преподаватель по охране труда говорит: «Что-то вы не выглядите беременной». А я: «У меня такая интоксикация. Я просто на сохранении лежала», — проговорилась певица.

Ранее мы сообщали, MARUV поделилась у себя в Инстаграм снимками со сьемок нового клипа на песню "Есть только миг", что стала саундтреком к российскому сериалу "Перевал Дятлова".

На одном из кадров звезда примерила на себя роль скалолазки и продемонстрировала декорации клипа: объемный свитер, шарф, куртка и горнолыжное обмундирование.

Пользователи не удержались от комментариев, по-разному отреагировав:

"Честно? Х*рово вы её перепели. Тот случай, когда оригинал лучше. Объективно", "😍Марув она такая, в любом образе красавица", "Остаётся очень неприятное впечатление...", "какая миленькая", "Аня,ты волшебная!!!".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео.

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.