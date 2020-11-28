Украинская певица MARUV в очередной раз удивила пользователей сети

Как сообщает Politeka.net, украинская певица MARUV, известная своими скандальными выходками, решила пойти дальше. Анна Корсун радостно поделилась снимками со сьемок нового клипа.

В частности, свежие снимки со сьемок клипа на песню "Есть только миг", что стала саундтреком к новому российскому сериалу "Перевал Дятлова".



На одном из снимков певица примерила на себя роль скалолазки и продемонстрировала декорации клипа: объемный свитер, шарф, куртка и горнолыжное обмундирование.

Вместе с MARUV в съемках принял участие молодой российский блогер и исполнитель Даня Милохин, фото с которым она также показала - Анна позировала прижавшись к Милохину, слегка приобняв его за плечи.

А на последних снимках она позировала в черной рубашке с кокетливо расстёгнутыми верхними пуговками и пышными рукавами. Свой лук она дополнила лаконичными украшениями: кольцами и цепочками. На ее лице едва заметный макияж, который привнес в ее образ легкости.

Многие фанаты еле сдержались от великолепия певицы и написали в комментариях, что она "слишком красивая". Кроме того, многие фанаты, которые уже слушали песню, совсем не оценили исполнение знаменитостей и засыпали волной негативных комментариев.

"Честно? Х*рово вы её перепели. Тот случай, когда оригинал лучше. Объективно", "😍Марув она такая, в любом образе красавица", "Возможно скажу некрасиво, но таким фитом Вы принизили себя как артистку", "Остаётся очень неприятное впечатление...", "какая миленькая", "Аня,ты волшебная!!!", "Какая же ты прекрасная🍓".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео.

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии.

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.