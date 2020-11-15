Фитнес-модель из Соединенных Штатов Соммер Рэй впечатлила поклонников безупречными формами в одном боди

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Выглядит так, будто у меня в этом наряде есть бочка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Рэй позирует в одном боди, демонстрируя блестящие прелести в кадр. Знаменитость умостилась на лавку для жима, элегантно расставив при этом ноги и томно поглядывая в кадр.

«Вау, какая упругая мотивация», «ты сделала меня сегодня счастливым», «само совершенство. Ты долго работала над телом, это видно», «Рэй, ты просто безупречное тело имеешь. Загляденье», «очень мило выглядишь», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала яркое фото в цветном бикини на отдыхе.

Молодая спортсменка славится своей любовью к ярким и необычным купальникам. Так как фитнес-модель не только занимается спортом и рассказывает о своих тренировках, но еще и занимается магазином, она постоянно примеряет новые образы. Чаще всего Соммер либо надевает дизайнерские бикини, либо новые костюмы, которые сама же и создала.

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