Звезда латиноамериканских сериалов Броселианда Эрнандес трагически ушла из жизни
Об этом информирует таблоид The Sun.
По информации журналистов, тело 56-летней актрисы нашли на одном из городских пляжей Майами.
Известно, что популярная кубинская актриса Броселианда Эрнандес вышла на минуточку из своего дома за сигаретами и больше не возвращалась.
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Точная причина смерти звезды латиноамериканских сериалов пока не озвучивалась, но, по предварительным данным, кончина не связана с криминалом.
Пик славы Броселианды Эрнандес пришелся на 90-ые годы: она стала звездой после того, как сыграла в сериалах «Женщина чести» и «Когда вода возвращается на землю».
Соболезнования в связи с трагической смертю Броселианды уже выразил президент Кубы Мигель-Диас Канель. Политик опубликовал в своем микроблоге Twitter пост, посвященный звезде сериалов, назвав ее "необыкновенной актрисой".
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