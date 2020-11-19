Украинский телеведущий Юрий Горбунов не сдержал скорби после известия о смерти известного режиссера

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий опубликовал фото, ушедшего из жизни украинского творца Романа Виктюка.

Как известно, Виктюк умер на 85 году жизни из-за осложнений, вызванных китайским вирусом. Режиссера госпитализировали с осложнениями в одну из московских клиник, где он скончался от тромбоэмболии.

«Великий гений ушел, оставив после себя воспоминания о спектаклях, на которых мы, затаив дыхание, сидели, забывая об антракте! Мастер эпатажа, великий режиссер и театральный педагог! Вечная память вам, Роман Григорьевич!», - написал Горбунов пост в память о Романе Виктюке.

В комментариях поклонники высказали слова сочувствия.

«Да ну что ж такое... 2020 сколько можно забирать?», «Да что ж такое, когда 2020 закончится», «Жалко! Я имел честь быть знакомым с гением. Земля пухом. И 2020 заканчивайся скорее», «Светлая память...была на его спектаклях это нечто...великий мастер», - пишут пользователи сети.

Как известно, последние годы жизни Виктюк жил в Москве. Известно, что его похоронят на родине – во Львове. В своем завещании он постановил похоронить его в семейном склепе на Лычаковском кладбище. Похороны запланированы на 21 ноября, а 20 ноября с ним простятся в Москве.

Напомним, что ушел из жизни легендарный режиссер Виктюк: что он говорил об Украине и Донбассе.

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