Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для украинцев на карантине

Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает пресс-служба президента.

Теперь за пребывание в общественных зданиях и в общественном транспорте во время карантина без надетых маски или респиратора, закрывающей нос и рот, грозит штраф от 170 до 255 грн.

Зеленский подписал закон, которым статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополняется частью второй, которая предусматривает соответствующее наказание.

В законе отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно.

Как пояснял ранее глава Минздрава Максим Степанов, протокол будут составлять сразу на месте.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски был принят Верховной Радой.

В Украине по состоянию на утро четверга, 19 ноября, зафиксировано 13 357 новых случаев заражения китайским вирусом, выздоровевших – 7 400 человек, умерли 257 пациентов.

Таким образом, количество заболевших и скончавшихся от болезни за минувшие сутки стало максимальным с начала пандемии.

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