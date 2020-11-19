"Укрзализныця" предлагает несколько видов элитных вагонов для особых пассажиров

Вагоны-салоны премиум класса оборудованы ванной, кухней, залом отдыха и удобными кроватями. Как отметили в пресс-службе УЗ, подобные вагоны представляют собой настоящие отели на колесах.

В них есть кухня, большой зал и просторное спальное купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. В большом зале есть мягкий уголок, компьютер, аудио- и видеотехника. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната.

Количество мест в элитных вагонах составляет от 5 до 11, в зависимости от конструкции вагона. Кроме того, вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала.

Есть в вагонах и проводники в вагонах, но их функции ограничиваются обычной работой - уборкой и подачей чая. Если нужно приготовить еду, можно отдельно заказать повара, а для обслуживания – официанта.

Вагоны переделали со старых, в которых привыкли ездить простые украинцы. К примеру, Приднепровская железная дорога (ПЖД) потратила на это 10 млн 324 тысячи гривен (капремонт, разработка дизайна, приобретение техники и мебели).

Всего таких вагонов в "Укрзализныце" 15.

Что касается стоимости поездки, то ее просчитывают для каждого пассажира отдельно. Примерно она равна стоимости проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда.

Билеты на такие вагоны не продаются, его сдают в аренду и цепляют к поездам.

Украинцы бурно отреагировали на такие вагоны. Особенно активно комментируют интерьеры вагонов-салонов.

«На окнах бабушкины панталоны», «Это для олигархов, у которых есть свои личные самолеты и вертолеты? Или для пенсионеров?», «Опа, пшонка-стайл», «Интерьер ккакой то совковый...барокко...рюшики...хай-тек дешевле и симпатичней», «Так и вижу здесь бабку с "кравчучкой". А может толковые плацкартные вагоны лучше сделать? С нормальными сортирами. Не?», «Какое же уе..ище! Какое же позорище!», «Для этапирования в платные камеры?», «Дизайн Пшонки. Что поделать... Простые люди так видят красоту и комфорт», «совок стайл», «Ростовский экспресс...», «А прислуживать "высоким" гостям должна Верка Сердючка со звездой на голове...», - комментируют украинцы элитные вагоны «Укрзализныци».

Напомним, "Укрзализныця" экстренно прекратила продажу билетов со 2 ноября: откуда и почему теперь не добраться.

Как сообщала Politeka, «пассажиров не пустят в вагон»: Укрзализныця предупредила о срочных изменениях.

Также Politeka писала, что в сети показали, как живут сотрудники "Укрзализныци" под Одессой, кадры: «Ржавые вагоны и все гниет».