14-летний участник детского кулинарного шоу "МастерШеф" неожиданно ушел из жизни

Бен Уоткинс умер от рака в понедельник в детской больнице Лурье в Чикаго. Страшную болезнь у него диагностировали в 13 лет, пишет "Daily Star".

Как стало известно, подросток оказался одним из шести человек в мире, кто страдал от ангиоматоидной злокачественной фиброзной гистиоцитомы.

По словам родственников мальчика, он был сильным и боролся с болезнью до конца.

"Когда о редкой болезни Бена узнал весь мир, он был так воодушевлен поддержкой, которую получил со всех уголков земного шара, особенно из его родного города Гэри, штат Индиана. Бен перенес многое за свои четырнадцать лет на этой Земле, но мы утешаемся тем, что его страдания наконец-то закончились", – рассказали близкие Бена.

В 2017 году обоих родителей мальчика убили и его под свою опеку взяли бабушка и дядя. Именно они первыми заявили о его смерти.

"После потери обоих родителей в сентябре 2017 года, мы восхищались силой, храбростью и любовью Бена к жизни. Он никогда, никогда не жаловался. Бен был и всегда будет самым сильным ребенком, которого мы знаем", - заявили члены его семьи.



В 2018 году начинающий шеф-повар участвовал в шестом сезоне "МастерШеф Джуниор" Гордона Рамзи в Британии. Среди 40 участников сезона Уоткинс был в числе 24 лучших, которые боролись за титул чемпиона. Он попал в топ-18.

Напомним, возлюбленный звезды «МастерШеф» погиб после свидания.

Как сообщала Politeka, трагически ушла из жизни известный психолог проектов «МастерШеф».

Также писала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла, как приготовить рисовую галету с шоколадом.