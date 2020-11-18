Близкие режиссера Романа Виктюка готовятся к церемонии прощания

Об этом пишет ТСН, цитируя пресс-аташе театра, в котором много лет проработал Роман Виктюк.

Известно, что официальная церемония прощания с легендарным режиссером состоится в Москве, а похоронят его уже во Львове.

"Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание", - сказано в сообщении.



Пресс-аташе театра добавил, что тело режиссера все еще находится в больнице, поскольку не могут урегулировать вопрос о пересечении границы.

"Прощание будет. Тяжело сказать, в каком формате, так как тело Романа Григорьевича еще находится в больнице", - добавил он.



Смерть Романа Виктюка стала настоящей неожиданностью для всех. Так, Ирина Белоконь, которую все знают как "маму Верки Сердючки", до сих пор оплакивает украинского режиссера в своем микроблоге.

"Много можно писать, но слёзы мешают.....", - говорится в подписи к совместному снимку Романа Виктюка с Андреем Данилко.

"Как так... Нет слов. Реально жаль", "Отдыхай с миром", "Мастер...", "Покойся с миром, дорогой Роман Григорьевич", - добавили пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет на фоне осложнений от китайского вируса. Режиссер из Львова несмотря на то, что последнее время жил в Москве, поддерживал Майдан и Украину в противостоянии с РФ.

Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина

Как сообщала Politeka, Печальный Данилко поделился большим горем, откровенное признание звезды

Также Politeka писала, что Ушел из жизни легендарный режиссер Виктюк: что он говорил об Украине и Донбассе