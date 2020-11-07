Приличные девочки себя так не ведут

Начинающая певица Екатерина Боярская, внучка знаменитого актера Михаила Боярского, посветила формами в дерзком образе

Как пишет Politeka.net, красавица выложила в микроблоге "Инстаграм" новое фото в черном топе с короткими бретельками, который сильно обтянул ее большую грудь. Молодая звезда также надела штаны с длинным ремнем и массивные берцы на высокой платформе.

В таком виде Екатерина Боярская забралась на белую бочку и присела там на корточки, раздвинув ноги. Одной рукой девушка оперлась о собственное колено, а другой схватилась за трубу строительных лесов, которые оказались поблизости. Вдобавок, исполнительница страстно взглянула в объектив камеры, слегка приоткрыв ротик.

Пользователи социальной сети в комментариях высказались о внешнем виде Екатерины и ее хулиганском образе:

"Золотая середина между 😇 и 😈"; "Однозначно ангел и, естественно, с серыми крыльями, чтобы во все стороны выход был😽"; "VIP персона 😊"; "🐱Девушка симпатичная - мне нравится"; "С каждым днём все хорошеешь 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹"; "супер девочка"; "Катюша, ты просто золото 🥇"; "Молодец, продолжай в том же духе".

Ранее внучка Михаила Боярского покрасовалась своим телом в белом топе и клетчатой мини-юбке. Она стала к камере боком, страстно дотронувшись до бретельки.

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