Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила поклонников безупречными формами в купальнике

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, девушка решила посмотреть фильм «Титаник», вспомнив о своей прогулке на корабле.

«Сразу вспоминаю эту поездку на корабле. Представляла себя на Титанике, но, конечно же, с хорошим концом», - говорится в сообщении.

На фотографии Горовая позирует в одном купальнике, эффектно усевшись и держа в руках мячи. Однако поклонников она решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив снимок в разделе Stories.

До этого мы рассказывали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась результатом усиленных тренировок

На своей странице в Инстаграм девушка выложила несколько фотографий, на которых демонстрирует свою подтянутую фигуру, как результат упорных тренировок над собой.

В кадре Наташка запечатлена с телефонов в руке. Она фотографирую себя в зеркале. На ней одет спортивный наряд, который максимально обтягивает все выпуклости блондинки.

Поклонники были в "диком" восторге от увиденного.

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