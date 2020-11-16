Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила поклонников безупречными формами в купальнике
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
Так, девушка решила посмотреть фильм «Титаник», вспомнив о своей прогулке на корабле.
«Сразу вспоминаю эту поездку на корабле. Представляла себя на Титанике, но, конечно же, с хорошим концом», - говорится в сообщении.
На фотографии Горовая позирует в одном купальнике, эффектно усевшись и держа в руках мячи. Однако поклонников она решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив снимок в разделе Stories.
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
Нарядные Валюха, Митяй и другие звезды "Сватов" поразили внешностью на свадьбе Женьки: "Здорово!"
Женьки из "Сватов" больше нет: Анна Кошмал поразила вульгарным видом на съемках "Папика"
"Ну, Надюха, даешь": жгучая Дорофеева без стыда показалась в нижнем белье, Веру Брежневу аж прорвало
До этого мы рассказывали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась результатом усиленных тренировок
На своей странице в Инстаграм девушка выложила несколько фотографий, на которых демонстрирует свою подтянутую фигуру, как результат упорных тренировок над собой.
В кадре Наташка запечатлена с телефонов в руке. Она фотографирую себя в зеркале. На ней одет спортивный наряд, который максимально обтягивает все выпуклости блондинки.
Поклонники были в "диком" восторге от увиденного.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике
А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе