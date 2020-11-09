Украинская певица MARUV, не стесняясь камер, устроила пикантные танцы в полупрозрачных нарядах

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.

Так, на опубликованных кадрах видно, что MARUV исполняет зажигательный танец с подругой, шлепая ее по пикантным местам. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«А что было дальше – только фантазия подскажет», «лучшая», «очень круто», «икона», «обожаю тебя», «невероятно круто смотритесь», «очень прикольно получилась», «челлендж официально закрыт, лучше не будет», - пишут они.

@maruvofficial

♬ оригинальный звук - Plus-size house

До этого мы рассказывали, что украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, впечатлила соблазнительной выходкой на выступлении

«Вот такая вечеринка несется у меня на сцене», - коротко говорится в сообщении.

На снимке видно, что MARUV в леопардовом костюме уселась на сцене, целуясь при этом с одной со своих танцовщиц. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности восхититься кадром, опубликовав его у себя в ленте Stories.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья