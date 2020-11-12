Начинающая российская певица и внучка легендарного актера Екатерина Боярская впечатлила формами в тесном топе

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Вы всегда в моем сердце. А я в ваших мыслях», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии внучка Боярского позирует в явно тесном топе, эффектно умостившись на бочке. При этом она демонстративно задрала волосы, демонстрируя формы во всей красе.

«Королевские формы», «богиня», «бомба замедленного действия», «гибкая и прекрасная», «шикарный кадр. Так держать», «очень круто получилась», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что начинающая певица Екатерина Боярская, внучка знаменитого актера Михаила Боярского, посветила формами в дерзком образе

Красавица выложила в микроблоге "Инстаграм" новое фото в черном топе с короткими бретельками, который сильно обтянул ее большую грудь. Молодая звезда также надела штаны с длинным ремнем и массивные берцы на высокой платформе.

В таком виде Екатерина Боярская забралась на белую бочку и присела там на корточки. Одной рукой девушка оперлась о собственное колено, а другой схватилась за трубу строительных лесов.

Напомним, внучка Боярского еле удержала необъятный бюст в кружевной пижаме

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