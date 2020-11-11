В Украине в связи с ужесточением карантина задумались о возможности введения специального времени для пенсионеров

В среду, 11 ноября правительство приняло решение о введении карантина выходного дня, а также отказе от адаптивного карантина и возвращении к общенациональным ограничениям. Одновременно с этим Минздрав предложил установить время для пенсионеров, когда они смогут решить свои дела.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на заседании правительства рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Так, чиновники хотят, чтобы в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания время с 10:00 до 12:00 было признано временем приоритетного обслуживания пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Подчеркивается, что такие меры хотят ввести в связи с тем, что именно эти категории граждан находятся в группе риска в связи с пандемией китайского вируса, а болезнь для них часто протекает тяжело. Отдельное время обслуживания позволит им избегать контактов с большинством потенциальных переносчиков вируса.

Отметим, что новый формат карантина начинает действовать в Украине уже с этой субботы, 14 ноября. Пока он вводится сроком на три недели, однако источники в Кабмине не исключают возможности его продления и на более долгий срок.

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