Скандальный судья Х-Фактора Сергей Соседов прокомментировал новый состав трио «ВИА Гра»

По его мнению, Константин Меладзе просто пытается втюхать публике уже приевшийся публике продукт. Об этом критик заявил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Соседов уверен, что Меладзе просто ищет способ заработать.

«Все составы «ВИА Гры» никогда не имели ничего общего с эстрадным искусством, а с культурой — и подавно. Для Меладзе эти девочки, которые постоянно менялись и будут меняться, я уверен, являлись ничем иным, как способом заработать. Грандиозного вклада коллектив в мир отечественной музыки не внес. Не тот это уровень творчества и таланта», — высказался Соседов.

При это он добавил, что не знаком с обновленным составом коллектива, и ему даже не интересны новые участницы.

«Люди сами решат, идти им на этих девочек или нет. Народ не обмануть, и слушатели способны дать объективную оценку новому составу. Но лично мне эта история с группой «ВИА Гра» до того не интересна, так по барабану, что страшно и сказать», — заявил критик.

Вместе с тем он пожелал удачи продюсеру Константину Меладзе в новых начинаниях и проектах.

Напомним, ранее от Соседова досталось Лолите Милявской. Он раскритиковал артистку за возвращение в театр, а людям посоветовал не тратить деньги на "туфту".

"Думаю, это будет халтура. Конечно, должны быть худсоветы, которые не допустят заведомой халтуры. Грымов, по моему мнению, не слишком даровитый режиссёр, но ушлый, с хорошо подвешенным языком. Все, что он делал (кроме рекламы), было абсолютно посредственно, с кучей ошибок и просчетов. Которые он умел представить как «новое слово в искусстве", - заявил Сергей Соседов в комментарии журналистам.

По словам критика, появление Лолиты в роли Агафьи Тихоновны в постановке Юрия Грымова «Женитьба» является "унижением великой литературы и унижением театра".

Но Лолита в долгу не осталась и устроила критику вырванные годы на съемках программы «Суперстар. Возвращение». Там Соседов является представителем жюри, а Лолите досталась роль ведущей.

Певица не упускает случая отвесить колкость в адрес Соседова, поэтому в каждом выпуске не прекращается ругань. Ситуация на столько обострилась, что зрители массовки уже не выдерживают.

Напомним, что Соседов зашелся истерикой и объявил бойкот Украине: "Больная страна".

А еще Politeka писала, что Соседов засомневался в независимости Украины: "В этой маленькой стране ничего нет".

Также Politeka сообщала, что врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора, обидчик Пугачевой взвыл от боли.