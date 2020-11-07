Украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, впечатлила соблазнительной выходкой на выступлении
Как рассказывает Politeka, кадр знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Вот такая вечеринка несется у меня на сцене», - коротко говорится в сообщении.
На снимке видно, что MARUV в леопардовом костюме уселась на сцене, целуясь при этом с одной со своих танцовщиц. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности восхититься кадром, опубликовав его у себя в ленте Stories.
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До этого мы рассказывали, что украинская певица MARUV огорошила поклонников роскошными формами во время зажигательного танца
«На счет прошлой ночи. Это было сумасшествие», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на кадрах MARUV в леопардовом наряде эффектно двигает телом, демонстрируя упругие формы во всей красе.
«Это абсолютный восторг», «красотка», «обожаю», «Этот концерт полный восторг 👍🔥 все было шикарно», «Это было потрясающе сегодня ночью🖤 очень скучала по твоему концерту», «как же мощно вы делаете», «невероятная», «Анечка❤️, ты прекрасна, бооже, никогда не устану это повторять, красооточка», «пересмотрела, заворожилась просто», - пишут ее поклонники.
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А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
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