Сын рассказал о тяжелых отношениях с юмористом Михаилом Жванецким, который ушел из жизни в возрасте 86 лет

Как сообщает Politeka.net, сатирик умер 6 ноября, а 9 числа родственники и близкие простились с ним в Москве. Внебрачный сын покойного, Андрей Рывкин, решился на печальное откровение в своем Telegram-канале.

Родственник Михаила Жванецкого признался, что слава писателя стала для него тяжелым испытанием. При жизни отец и сын плохо ладили, но несмотря на все проблемы Андрей не переставал любить папу.

"Ушел человек, чьими словами говорит вся страна, но с которым я так и не смог найти общий язык. Быть сыном Михаила Жванецкого было потрясающе тяжело", - отметил Рывкин,- "Но ни на секунду — даже сквозь злость, обиду и годы молчания — я не сомневался в том, что люблю его как отца".

Сын сатирика сожалеет, что больше не может показать отцу свое творчество и просто поговорить. Он поблагодарил всех за соболезнования и слова поддержки, которые помогают ему выдержать это испытание.

"Мне повезло, что при его жизни мне удалось сказать то, что давило меня все эти годы. Что удалось найти своих братьев. Что сейчас, в этот момент ужаса, я не один", — написал Андрей. — "Это огромная трагедия для тех, кто нашел в нем глоток свободы в маразме последних лет советской власти, для тех, кому он служил ориентиром совести и честности. Земля тебе пухом. Никаких обид. Папа, надеюсь, тебе хорошо".

Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище, проститься со знаменитым артистом пришли лишь самые близкие люди, в их числе - Алла Пугачёва и Максим Галкин.

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