18-летний сын стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой, Архип Глушко удивил взрослой фотосессией

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал несколько фото, на которых позировал с голым торсом в красной шубе. Парень пытался изобразить очень крутой и горячий взгляд, правда, в силу возраста ему это удалось не очень хорошо.

Как известно, Архип Глушко занялся карьерой певца. Он уже выпустил две песни. Первая называлась «Бутылка вина», а вторая – «Растафарай». Стоит отметить, что обе композиции были довольно взрослыми.

В комментариях под новым постом стали обсуждать внешность Архипа. Многие посчитали, что парень решил идти по стопам отца, и даже посоветовали ему поработать с фигурой.

«Шуба-чума, дай погонять на недельку))», «Похож на Брэда Питта!», «Тарзанчик мелкий», «Растёт замена папе-Тарзану!», «Оооо. По стопам папы! Ряды стриптизеров пополняются», «Надо подкачаться и пресс срочно делать», «Начинаем заниматься спортом? Правильно. Мужчине нужна красивая фигура. С таким отцом - грех не работать над собой», «ты лучше займись учебой, чем быть на сцене. Не бери пример со своего отца, противно смотреть», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Архип спокойно отреагировал на измену отца. Он заявил, что 10 лет назад родители не уделяли бы столько внимания такому скандалу.

«Мам, а что вы паритесь? Да ерунда все, расслабьтесь», - заявил парень.

Напомним, что Архип Глушко после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

Как сообщала Politeka, Архип Глушко распахнул плащ, под которым не оказалось ничего: «Продолжает дело отца».

Также Politeka писала, что Архип Глушко намекнул, что любит пожестче: весь в отца.