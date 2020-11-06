Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина, которая является начинающей певицей, впечатлила красотой в соблазнительном образе

Как рассказывает Politeka, фотографию девушка опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Тебе нужна плохая девочка, чтобы взорвать твой разум», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке дочь Боярского позирует в облегающей майке и юбке, эффектно задрав руки к голове. Дополняли образ знаменитости разноцветные волосы и кулон в виде сердца.

«Прекрасна. Шикарная девушка», «прелесть-то какая», «вах, какие формы», «это какой-то пожар», «очень круто выглядишь», - пишут ее поклонники.

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Красотка выложила кадр с горячей фотосессии, для которой она надела белую маечку и клетчатую мини-юбку. Топ сильно обтянул роскошный бюст красавицы и заставил любоваться ее стройной талией.

На снимке Екатерина Боярская позирует к камере боком, томно дотронувшись пальчиками до бретельки маечки. Она слегка наклонилась вперед со страстными огоньками в глазах, благодаря удачному ракурсу модель едва ли не сверкнула своими ягодицами. Образ довершил яркий макияж с розовыми тенями - в тон крашенным кончикам ее волос.

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