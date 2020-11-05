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Внучка знаменитого актера Михаила Боярского, начинающая певица Екатерина, восхитила соблазнительным нарядом

Как сообщает Politeka.net, девушка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадр с горячей фотосессии, для которой она надела белую маечку и клетчатую мини-юбку. Топ сильно обтянул роскошный бюст красавицы и заставил любоваться ее стройной талией.

На снимке Екатерина Боярская позирует к камере боком, томно дотронувшись пальчиками до бретельки маечки. Она слегка наклонилась вперед со страстными огоньками в глазах, благодаря удачному ракурсу модель едва ли не сверкнула своими ягодицами. Образ довершил яркий макияж с розовыми тенями - в тон крашенным кончикам ее волос.

Пользователи социальной пришли в восторг от смелого образа знаменитости и выразили свои эмоции в комментариях:

"Максимально..."; "Секси 🤤🤤🤤"; "О Боже, так прекрасно".

Ранее Екатерина Боярская похвалилась своими формами в другом образе с латексной мини-юбкой. Она надела черную футболку и показала фигуру со всех сторон. Так во время фотосессии внучка актера пикантно нагнулась, а затем и вовсе присела на корточки, сделав акцент на упругих бедрах.

Напомним, внучка Боярского еле удержала необъятный бюст в кружевной пижаме

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