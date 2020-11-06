Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай показала фигуру в крошечном бикини

Пышнотелая модель восхитила фигурой во время фотосессии в дорогом авто. Об этом пишет Politeka.net. Девушке нравится устраивать жаркую фотосессию и менять при этом не только образы, но и локации, а также места действия. Лекси часто записывает видео тренировок дома, на природе и даже во время подъема по лестнице.

Поэтому все ее фото отличаются между собой. В этот раз она показала достоинства в бело-розовом бикини с силиконовыми лямками и не забыла при этом посветить и своими ягодицами, и бюстом.

Яркое фото Лекси, которая повернулась боком к камере и отставила достоинства поближе к объективу, не оставило фанатов равнодушными:

«Люблю это 👏👏; Это жарко, жарко😍; Проклятая девочка; Воооооу; И я хочу скоро навестить тебя; Привод на задние колеса смещен; девушка с идеальным видом сзади🙌🏼; Черт возьми; продолжайте поражать😮😮; давайте еще таких бикини💯🔥🔥; хватайте эту великолепную королеву. 💞; Милая машина. 😄😉😘; Hottiee🔥🔥; подходит, горячо и великолепно. 😍😘🔥❤️; Великолепно, и я не имею в виду машину 😘😘; Так гладко! Красиво !! 🔥🔥; Девушка ты в огне 😍😍😍».

По словам девушки, она склонна к полноте, потому всегда старается заниматься часто и долго, сбрасывая лишнее едва ли не каждый день.

На одном из своих фото Лекси удалось показать результат своих усиленных тренировок. Каждый раз после занятий, чтобы чередовать контент в Инстаграм, Лекси примеряет пикантные и соблазнительные образы. Девушка показывает себя в кукольных образах, подчеркивая, что привлекательным можно быть даже если ты немного полный.

В короткой юбке, больше похожей на школьную, а также в белом топе и в модных очках, девушка стала похожа на взрослую школьницу, поклонники не прошли мимо:

«Выглядит мило 😘 (˘³˘) ♥; крошка Икс; Красиво 🌹;Супер топ BB; Я бы хотел поиграть с тобой; смелость так и прет❤️❤️; Как прекрасно; Выглядит потрясающе; Ты выглядишь так красиво🔥Потрясающая Лекси, сыграем в игру...; Мне нравятся цвета этой юбки, ты выглядишь чертовски круто; Глядя на красотку; Почему ты такая красивая; Красивая женщина».

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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