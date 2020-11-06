Средний сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров откровенно заговорил об отношениях со своим отцом

Как передает Politeka.net, у себя в сторис Дени решил поднять эту тему, отвечая на вопросы поклонников.

Как известно, у Кристины трое детей от трех разных мужчин. Старшего, Никиту Преснякова, она родила в браке с артистом Владимиром Пресняковым.

Потом Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Руслана Байсарова, которому родила сына Дени. Брак распался после того, как мужчина поднял руку на Кристину и даже сломал ей нос. Поклонники помнят историю, когда Байсаров забрал мальчика и не разрешал ему видится со звездной мамой и бабушкой. Алла Пугачева тогда ходила на эфиры на телевидении, пытаясь решить конфликт.

Стоит отметить, что Байсаров даже заставлял маленького Дени давать пресс-конференцию и заявлять, с кем он хочет остаться после развода. Позже экс-супруги пришли к мировому соглашению. Дени дали право самостоятельно решать, где жить.

На днях Байсаров отметил, что готов об этом поговорить.

«Затрону наконец эту тему. Если у меня в соцсетях нет фото моего отца или каких-то других членов семьи, это не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец. Как можно думать, что мы не общаемся?», - заявил Дени, добавив, что для него семья много значит.

Дени добавил, что сейчас почти все время проводит с семьей.

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