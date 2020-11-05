Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила роскошной фигурой, которую облачила в спортивный наряд
Как рассказывает Politeka, кадрами красотка поделилась у себя на странице в Instagram.
«Идеально сел», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на кадрах Горовая позирует в облегающем спортивном наряде, который максимально подчеркивает ее и без того безупречную фигуру.
«Я просто в восторге. Мотивируешь безумно», - пишут ей поклонники.
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В ответ на это Горовая ответила, что ей приятно читать такие комментарии. А поскольку снимок был в Stories, фанаты были ограничены в возможности высказаться в комментариях.
До этого мы рассказывали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала фигуру, облачившись в тесный купальник
«Стараюсь наполнять себя интересными книгами, красивыми мечтами и добрыми мыслями. Наслаждаюсь природой (ох особенно на след неделе!!!), вкусной едой. Забочусь о близких, полюбила себя 🦋 Смотрите на жизнь влюблёнными глазами, какая же она прекрасная», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Горовая позирует в одном белье, эффектно выставив на камеру свои «злачные» места. Ее поклонники не остались в стороне от увиденного.
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