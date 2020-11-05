Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, заинтриговала поклонников намеком на отношения

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кошкина опубликовала фото, на котором в весьма пикантном наряде сидела на диванчике и разговаривала по телефону. Яна надела платье с невероятно глубоким декольте. Ее аппетитная грудь едва не выпала наружу.

«Сдала подружка...Фото - её рук дело, в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил!) Передать «привет» от вас Г.?», - подписала снимок Яна, намекая на слухи об их с Гариком романе.

В комментариях у звезды началась бурная дискуссия по поводу ее внешнего вида, а также прозрачного намека. Как известно, поклонники давно мечтают, чтобы пара заявила о своих отношениях.

«А какому именно из Г.?», «Гарику привет», "Шалунья", "Янчик то куда покрасивее чем эта мымра карлик Асмус. Харлу повезло», «Бульдога будущая жена))», «Яна увела Бульдога от Асмус, уже всем это известно», «Ян привет давай поженимся?))», «Просто сделай ему приятно!», «Ну ты даешь, это же Гарик Харлаха», - пишут пользователи сети.

Как известно, после развода с Кристиной Асмус Гарику приписывают роман с Кошкиной. Парочку якобы видели вместе на вечеринке у Ляйсан Утяшевой.

Напомним, что Яна Кошкина задрала платье до неприличия: «Хорошо, что поднимают…».

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