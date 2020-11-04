Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила объемами, обтянув их тесным спортивным нарядом

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована в Instagram.

Так, на фотографии Чери позирует, умостившись на подставку для гантелей. Красотка элегантно уложила прелести в тесный топ, а упругие бедра подчеркнула тесными шортами. Несмотря на то, что кадр не был как-либо подписан, ее поклонники пришли в «дикий» восторг.

«Ана, ну ты и красотка. Нет слов, одни эмоции…», «божественное тело», «вот это образ – пожар. Это лучший снимок, который я видела сегодня», «крутая, честное слово. Сразу видно, что ты каждый день работаешь над своими формами», «мило выглядишь на снимке», «красоточка. Завидую твоему телу», - пишут они.

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На кадрах красотка позировала в лосинах и топике, а еще кроссовках. Волосы Ана собрала в две косы, чтобы не мешали. Девушка показала несколько упражнений, которые выполнила перед камерой. Чери акцентировала внимание больше всего на своей пятой точке, которой уделила много времени.

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