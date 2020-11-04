Не кадр, а загляденье

Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила формами во время отдыха в бане

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован в Instagram, знаменитости.

Так, на фотографии Горовая позирует во время отдыха в бане. Сама красотка в купальнике элегантно изогнулась, демонстрируя аппетитные формы во всей красе. Дополнял образ красотки банный фетровый колпак.

Уточним, что вместо подписи Горовая опубликовала на снимке две хлопающие ладоши. Однако ее поклонники были лишены возможности восхититься красотой, поскольку снимок был выброшен в Stories.

Хотя многие из них написали бы, что это не кадр, а "блаженство".

Как сообщалось до этого, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая ошеломила фанатов, показавшись в тесных шортах

«Как ты такая», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке девушка позирует в облегающих шортах, демонстративно поставив ногу на подоконник.

«Дом», - коротко подписана фотография.

Уточним, что особой экстравагантности снимку добавляли белоснежные угги, в которых была знаменитость. Поклонников она избавила от возможности что-либо сказать, выбросив снимок в Stories.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике: кадр на миллион

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