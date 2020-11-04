Хореограф, народный артист Украины и судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис признался, как дети отреагировали на его четвертую женитьбу

Как сообщает Politeka со ссылкой на 1+1, реакция детей Чапкиса была резко негативной.

"Люди сейчас сплетничают: "А, она хочет его богатство!" Какое у меня богатство? Диваны? Или машина, которой 15 лет? Она обеспеченная, она богаче меня. А дети мои?! Замерли! Другие дети были бы довольны. Они все на нее: "О, пришла стерва какая-то, хочет его добро!" Давай доверенности переписывать", – разоткровенничался Чапкис.

Артист покаялся также, что был, по его словам, плохим отцом.

"Я был очень плохой папа. Я все время был на гастролях", – заявил Чапкис.

Ранее Григорий Чапкис удивил публику и сам себя, как он признается, женившись на женщине, почти в три раза младше его. О молодой возлюбленной 90-летнего Григория Николаевича информации очень мало. Известно, что ее зовут Людмила, ей на данный момент 39 лет (ровесница внучки артиста Анны Саффрончик) и является она, по всей видимости, директором ювелирного магазина.

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