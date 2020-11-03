Украинская телеведущая Ольга Фреймут после вылета из «Танців з зірками» решила пристыдить украинцев

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала видео с правилами поведения за столом. Как известно, Фреймут долго изучала этикет и даже опубликовала книгу на эту тему. У себя в соцсетях она регулярно публикует видео с отдельными правилами.

В этот раз Ольга решила рассказать, как правильно подносить еду с тарелки к лицу. Она пристыдила украинцев, которые наклоняются к тарелке, заявив, что еда должна идти ко рту, а не наоборот.

«Можно ли наклоняться к тарелке, когда едите? Нет. Поднимайте блюдо к себе, а не наоборот», - подписала видео звезда.

В комментариях у Ольги традиционно появилось много негативных отзывов. Не обошлось и без благодарностей.

«Львовское чистоплюйство. Нет, надо дома манки напихаться и не есть на людях вообще», «Кто придумал этикет, кто только как хочет и кому как удобно пусть ест», «В километре от тарелки есть, пусть мимо рта падает», «Не хочу Вас обидеть, но правильно ли вытирать губы, накрашенные яркой помадой, тканевой салфеткой?», «Да, замечательный совет. Люди ж не свиньи, чтобы над тарелкой нависать всем телом и жадно есть как первый раз», - пишут люди.

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